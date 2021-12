Covid: record di contagi in Slovacchia, oltre 15 mila in 24 ore (Di venerdì 3 dicembre 2021) La Slovacchia registra il suo record di contagi giornalieri dall'inizio della pandemia con 15.278 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore. Lo riportano i media internazionali. . 3 dicembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) Laregistra il suodigiornalieri dall'inizio della pandemia con 15.278 nuovi casi dinelle ultime 24 ore. Lo riportano i media internazionali. . 3 dicembre 2021

Advertising

PatrizSarda : RT @SaraMuggittu: E si riprende a fare la pizza in casa. P.S. Il lievito madre ha raggiunto il record di quasi due anni. Effetto #Covid htt… - RadioItaliaIRIB : Covid: record di contagi in Slovacchia, oltre 15 mila in 24 ore - AlexGiudetti : RT @AlexGiudetti: Ecco perché la Lombardia ha avuto il record di morti nel 2020! ???? #covid Parte 1 - AntonioBonaser2 : RT @jacopomatano: Un anno fa, senza #vaccini, il record di morti per covid giornaliero in Italia: 993. - lifestyleblogit : Covid Slovacchia oggi, record di 15.278 contagi - -