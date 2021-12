Cessione Sampdoria | incontro a Dubai con gli arabi | le ultime

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Gliavrebbero messo nel mirino la, con Vidal che avrebbe incontrato i diretti interessati aLadellaresta argomento molto caldo. Gianluca Vidal, trustee incaricato della vendita del club, sta selezionando e incontrando i potenziali acquirenti. A quanto riporta Il Secolo XIX, uno in particolare sembra promettente. Lo scorso 29 ottobre, il commercialista di Massimo Ferrero si è recato adove ha incontrato l’interessato. Intermediari dell’un paio di rappresentanti dell’IlicUae, camera di commercio italiana negli Emirati. Pochi giorni dopo, sempre come riporta il quotidiano cittadino, una delegazione guidata da Fahad Al Gergawi, figura di spicco del mondo finanziario di, ...

La cessione della Sampdoria resta argomento molto caldo. Gianluca Vidal, trustee incaricato della vendita del club, sta selezionando e incontrando i potenziali acquirenti. A quanto riporta Il Secolo ...
Lo scorso 29 ottobre il commercialista di Ferrero ha fatto una trasferta a Dubai (rientrando in Italia mercoledÏ 3 novembre), dove ha incontrato un soggetto interessato. A svolge ...