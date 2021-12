Atalanta quasi fatta per l’attaccante, svelate le cifre! (Di venerdì 3 dicembre 2021) Secondo Alfredo Pedullà, l’Atalanta è pronta ad acquistare Jeremie Boga dal Sassuolo. La dea dovrebbe versare nelle casse della società emiliana una cifra che si aggira tra i 15 e i 18 milioni di euro. Il Sassuolo chiede un ulteriore sforzo economico da parte dell’Atalanta. Le sensazioni però sono positive, l’accordo potrebbe arrivare a breve. BogaJeremie Boga, dunque, si appresta a diventare probabilmente sin da gennaio un nuovo calciatore dell’Atalanta. Un ulteriore soluzione offensiva per Gasperini in vista dello sprint finale in campionato e dei probabili ottavi di finale in Champions League. Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 dicembre 2021) Secondo Alfredo Pedullà, l’è pronta ad acquistare Jeremie Boga dal Sassuolo. La dea dovrebbe versare nelle casse della società emiliana una cifra che si aggira tra i 15 e i 18 milioni di euro. Il Sassuolo chiede un ulteriore sforzo economico da parte dell’. Le sensazioni però sono positive, l’accordo potrebbe arrivare a breve. BogaJeremie Boga, dunque, si appresta a diventare probabilmente sin da gennaio un nuovo calciatore dell’. Un ulteriore soluzione offensiva per Gasperini in vista dello sprint finale in campionato e dei probabili ottavi di finale in Champions League.

