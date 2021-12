Anziano trovato morto in auto alla Garbatella: non aveva una casa, viveva lì da giorni (Di venerdì 3 dicembre 2021) . L’uomo è stato trovato morto da un passante nella sua auto in piazza Giovanni da Lucca alla Garbatella. Si tratta di un Anziano di 78 anni. Un uomo di 78 anni è stato trovato morto all’interno dell’auto nella quale viveva, alla Garbatella. A dare l’allarme è stato un passante, che ha visto il corpo senza vita dell’Anziano nella macchina, in piazza Giovanni da Lucca. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto per vedere se c’era qualcosa che si potesse fare, hanno visto che non aveva più battito. aveva smesso di respirare da tempo, forse da qualche ora, e non ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 3 dicembre 2021) . L’uomo è statoda un passante nella suain piazza Giovanni da Lucca. Si tratta di undi 78 anni. Un uomo di 78 anni è statoall’interno dell’nella quale. A dare l’rme è stato un passante, che ha visto il corpo senza vita dell’nella macchina, in piazza Giovanni da Lucca. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto per vedere se c’era qualcosa che si potesse fare, hanno visto che nonpiù battito.smesso di respirare da tempo, forse da qualche ora, e non ...

Giovannapiano1 : RT @romatoday: Dramma della solitudine a #garbatella, anziano trovato morto in un'auto: 'Dormiva lì da anni' - JaxTell93788253 : RT @tempoweb: 'Nessuno avvertì la famiglia'. Spunta la cartella del malato di Alzheimer sparito dall'ospedale #giovannimanna #gemelli #roma… - nicolaPalumbo00 : RT @tempoweb: 'Nessuno avvertì la famiglia'. Spunta la cartella del malato di Alzheimer sparito dall'ospedale #giovannimanna #gemelli #roma… - tempoweb : 'Nessuno avvertì la famiglia'. Spunta la cartella del malato di Alzheimer sparito dall'ospedale #giovannimanna… - LuciaRavotti : RT @1970Germano: Anziano trovato morto in auto alla #Garbatella: non aveva una casa, viveva lì da giorni L’uomo è stato trovato morto da un… -