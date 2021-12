X Factor 2021 | sesto live | le pagelle di Lucia e Michele Monina

(Di venerdì 3 dicembre 2021) PAGELLA DILUDOVICO TERSIGNI 2 Fino a qui abbiamo scherzato. Del resto stiamo parlando di X, prenderci e prenderlo troppo sul serio sembrava qualcosa di inopportuno, se non addirittura di ridicolo. E sul ridico, applicando le norme dell’ironia, ho spesso calcato la mano, perché di situazioni che facevano ridere ne abbiamo viste e sentite parecchie, e perché in fondo è sempre valido il motivetto che vuole che il riso fa buon sangue. Però, siccome la settimana scorsa si è verificato un fatto a mio modo di vedere piuttosto vergognoso, si badi bene, vergognoso, non ridicolo, credo sia oggi il caso di fare sul serio. Allora, spiace per Cucciolo, qui, ma è evidente che Cucciolo stia sfornando prestazioni deludenti su prestazioni deludenti, roba che neanche i concorrenti della Corrida, per intendersi, e almeno molti di quelli erano lì ...

Bengala Fire, FELLOW, gIANMARIA e BALTIMORA sono i finalisti. Nell'ultima puntata che si terrà la prossima settimana presso il Forum di Assago super ospiti i Coldplay e i Maneskin. Conduce il padrone ...Nel corso della semifinale di X( LA DIRETTA ), in questo momento in onda su Sky e in streaming su NOW, è stata annunciata una grande sorpresa per la finale del prossimo 9 dicembre, al Mediolanum Forum di Assago: dopo un ...Lo stesso Agnelli ha aperto la puntata con una sua performance, portando sul palco di X Factor il suo nuovo inedito “La profondità degli abissi“, colonna sonora del nuovo film dei Manetti Bros.Da rocker pure quale è, Manuel Agnelli si prende il palco di X Factor 2021 per cantare La profondità degli abissi. Il brano inedito contenuto nella colonna sonora di Diabolik, il film dei Manetti bros ...