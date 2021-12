Mondiali in Qatar, Doha liquida le polemiche: «Gay benvenuti, ma in pubblico evitino effusioni» (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le persone omosessuali sono «benvenute» in Qatar, dove l’unica accortezza da osservare è evitare effusioni in pubblico, perché «dal punto di vista della percezione dell’affettività in pubblico, la nostra è una società conservatrice». Doha cerca di smorzare le polemiche intorno al tema dei diritti gay che hanno investito i Mondiali di calcio che il Qatar ospiterà nel 2022. A rassicurare sul fatto che «gli omosessuali possono venire in Qatar come qualsiasi altro tifoso» è stato in particolare il direttore esecutivo della competizione, Nasser al Khater, tra l’altro rispondendo direttamente alle preoccupazioni del giocatore australiano, Josh Cavallo, protagonista di un recente coming out. «I gay sono i benvenuti, ma niente ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 2 dicembre 2021) Le persone omosessuali sono «benvenute» in, dove l’unica accortezza da osservare è evitarein, perché «dal punto di vista della percezione dell’affettività in, la nostra è una società conservatrice».cerca di smorzare leintorno al tema dei diritti gay che hanno investito idi calcio che ilospiterà nel 2022. A rassicurare sul fatto che «gli omosessuali possono venire income qualsiasi altro tifoso» è stato in particolare il direttore esecutivo della competizione, Nasser al Khater, tra l’altro rispondendo direttamente alle preoccupazioni del giocatore australiano, Josh Cavallo, protagonista di un recente coming out. «I gay sono i, ma niente ...

repubblica : Mondiali Qatar 2022, schiaffo ai diritti. “I gesti di affetto tra calciatori gay non sono consentiti” - ilpost : Due giornalisti norvegesi sono stati arrestati in Qatar per aver indagato sui Mondiali di calcio - PaolaBarbero9 : RT @Marco_dreams: Mondiali 2022 in Qatar: «I gay sono bene accetti, ma nessuna effusione in pubblico». Wow, che progresso …e nel caso?!? S… - SecolodItalia1 : Mondiali in Qatar, Doha liquida le polemiche: «Gay benvenuti, ma in pubblico evitino effusioni»… - EFROCREW : Boicottare i mondiali in #qatar basta con sti trogloditi!! #uefa @UEFA @FIFAcom @FIGC ?? -