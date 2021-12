Messi mostra il Pallone d' Oro ma il Psg frena con il Nizza

Leggi su footdata

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Paris Saint-Germain ha pareggiato 0-0 contro ilnella 16/a giornata della Ligue 1. Prima della gara, Leohato ai suoi nuovi tifosi al Parco dei Principi ild’Oro appena vinto. Un risultato che tutto sommato cambia poco in classifica, la squadra di Pochettino ha infatti ancora 12 punti di vantaggio sul Marsiglia che ha però una gara in meno. Proprio l’OM stasera ha battuto per 1-0 il Nantes in trasferta con un gol dell’ex romanista Gerson. Nelle altre gare giocate stasera, il Lille si impone per 2-1 a Rennes mentre il Reims passa con lo stesso punteggio a Lione. Infine pareggio 2-2 in Clermont-Lens.