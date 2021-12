Love is in the air, anticipazioni 3 dicembre: Serkan invita Eda a cena (Di giovedì 2 dicembre 2021) anticipazioni Love is in the air prossima puntata venerdì 3 dicembre. Serkan deve farsi perdonare e così invita Eda a cena dopo il lavoro. Eda e Serkan: i personaggi nella seconda stagione di Love is in the airIl destino ha riportato Serkan nella vita di Eda. Cinque anni dopo la rottura definitiva della loro relazione, la coppia si è incontrata per caso lontana da Istanbul. La Art Life del Bolat si occupa della ristrutturazione di un hotel a Sile, mentre la Yildiz è l’architetto paesaggista. Il suo ufficio è il giardino, come detto dalla stessa Eda. Finalmente può stare in mezzo al verde, alle piante e ai fiori che tanto ama. Insieme a lei c’è la zia Ayfer e la migliore amica Melo, ma rispetto al passato c’è anche un’altra (piccola) ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 2 dicembre 2021)is in the air prossima puntata venerdì 3deve farsi perdonare e cosìEda adopo il lavoro. Eda e: i personaggi nella seconda stagione diis in the airIl destino ha riportatonella vita di Eda. Cinque anni dopo la rottura definitiva della loro relazione, la coppia si è incontrata per caso lontana da Istanbul. La Art Life del Bolat si occupa della ristrutturazione di un hotel a Sile, mentre la Yildiz è l’architetto paesaggista. Il suo ufficio è il giardino, come detto dalla stessa Eda. Finalmente può stare in mezzo al verde, alle piante e ai fiori che tanto ama. Insieme a lei c’è la zia Ayfer e la migliore amica Melo, ma rispetto al passato c’è anche un’altra (piccola) ...

