Lazio, Tare interviene sul futuro di Sarri: la rivelazione in diretta! (Di giovedì 2 dicembre 2021) Igli Tare, ds della Lazio, a pochi minuti dalla sfida di campionato contro l’Udinese è intervenuto ai microfoni di Sky. Il dirigente, dopo l’ultima brutta prestazione dei capitolini, è stato incalzato dai giornalisti sul futuro di Sarri. Sarri-Lazio Questa la risposta dell’ex attaccante: “Abbiamo deciso di iniziare un percorso con Sarri e dobbiamo essere ancora pIù decisi nei momenti di difficoltà. Che abbiamo anche previsto, solo che a volte riusciamo a risolverli prima e altre un po’ dopo. Ma il suo è un calcio importante, dobbiamo parlare molto fra di noi per capire cosa serve per il futuro, ma andiamo avanti con lui decisi” Leggi su rompipallone (Di giovedì 2 dicembre 2021) Igli, ds della, a pochi minuti dalla sfida di campionato contro l’Udinese è intervenuto ai microfoni di Sky. Il dirigente, dopo l’ultima brutta prestazione dei capitolini, è stato incalzato dai giornalisti suldiQuesta la risposta dell’ex attaccante: “Abbiamo deciso di iniziare un percorso cone dobbiamo essere ancora pIù decisi nei momenti di difficoltà. Che abbiamo anche previsto, solo che a volte riusciamo a risolverli prima e altre un po’ dopo. Ma il suo è un calcio importante, dobbiamo parlare molto fra di noi per capire cosa serve per il, ma andiamo avanti con lui decisi”

