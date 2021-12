GF Vip 6 | Alex Belli e Soleil ancora protagonisti | è successo nella notte

(Di giovedì 2 dicembre 2021)Sorge continuano ad essere iindiscussi del GF Vip 6. La confessione su quanto avvenuto. Il GF Vip 6 sta regalando un vortice di emozioni al pubblico da casa. Ogni vippone, a modo suo, sta contribuendo aldel programma condotto da Alfonso Signorini, al cui fianco per L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Team_Flaherty : - occhio_notizie : Belli a Soleil: 'Noi non ci dobbiamo vergognare perché ci stimiamo, ci amiamo, ci vogliamo bene' #gfvip6 - ceci_patrizia : Delia Duran potrebbe non fare mai parte del cast del Grande Fratello Vip 2021 nonostante i suoi innumerevoli tentat… - zazoomblog : Alex e Soleil bacio e dichiarazioni “Tutto finto e recitato” Grande Fratello Vip News - #Soleil #bacio… - MaraMeo40220652 : RT @mrsincoerenza: dite quello che vi pare ma il #gfvip senza soleil ed alex sembra un centro di recupero di vip sfigati che vogliono esser… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alex

Se nella casa regna nuovamente la pace, tra i fan del 'Grande Fratello' le cose sono totalmente diverse. In molti infatti su Twitter ricordano cheBelli, già durante la sua partecipazione a '...Che Adriana Volpe abbia sempre avuto dei sospetti suBelli e Delia Duran è ormai cosa nota. È stata lei al Grande Fratelloa manifestare i primi dubbi sulla coppia, facendo notare che non sono davvero marito e moglie. I suoi sospetti Adriana li ...Dopo una forte litigata, tra Alex e Soleil orge sembra siano tornato il sereno: i due concorrenti del Gf Vip 6 hanno fatto pace ...L'hashtag, arrivato addirittura primo in tendenza su Twitter, manifesta la contrarietà del pubblico dinanzi al "trio amoroso" composto da Alex Belli, Soleil Sorgè e Delia Duran.