Genoa-Milan 0-3, le pagelle del ‘CorSport’: Messias è uno spettacolo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ecco le pagelle del 'Corriere dello Sport' dopo Genoa-Milan. Junior Messias è uno spettacolo, quanto mancava Fikayo Tomori! Leggi su pianetamilan (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ecco ledel 'Corriere dello Sport' dopo. Juniorè uno, quanto mancava Fikayo Tomori!

Advertising

AntoVitiello : Uno scatenato #Messias si abbatte sul #Genoa e porta 3 punti al #Milan. Prima doppietta rossonera per il brasiliano… - acmilan : Can you remember the last Brazilian to score two away goals for us? Find out in our match stats ??… - SkySport : ?? ANCORA JUNIOR MESSIAS?? ?? Doppietta del brasiliano a Marassi ? Il Milan vince 3-0 contro il Genoa ? ?? Gli highlig… - MisterPogliani : Le pagelle di Genoa-Milan - __Furiaceca : Il Genoa dopo la dormita col Milan si starà preparando per scatenarsi contro di noi o penso male? ??naaa... -