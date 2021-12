Creare diverse liste di amici Facebook con diversa visibilità (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un grosso difetto che Facebook ha sempre avuto fin dagli esordi è la gestione dei contatti e, soprattutto, delle notizie da loro pubblicate. Chi ha più di 100 amici si ritrovava una home page illeggibile, con notizie che scorrono talmente veloci che risulta impossibile leggere quelle degli amici più stretti. Inoltre, siccome sulla home di Facebook compaiono aggiornamenti di stato, foto, video, link su cui si è cliccato "mi Piace" ed anche risultati dei giochi, Facebook diventava inutilizzabile come fonte di informazioni per la propria cerchia di amici. Questo problema è facilmente superabile grazie alle liste di amici di Facebook, che ora consentono di raggruppare i contatti a seconda degli interessi e di filtrare le notizie per la ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 2 dicembre 2021) Un grosso difetto cheha sempre avuto fin dagli esordi è la gestione dei contatti e, soprattutto, delle notizie da loro pubblicate. Chi ha più di 100si ritrovava una home page illeggibile, con notizie che scorrono talmente veloci che risulta impossibile leggere quelle deglipiù stretti. Inoltre, siccome sulla home dicompaiono aggiornamenti di stato, foto, video, link su cui si è cliccato "mi Piace" ed anche risultati dei giochi,diventava inutilizzabile come fonte di informazioni per la propria cerchia di. Questo problema è facilmente superabile grazie alledidi, che ora consentono di raggruppare i contatti a seconda degli interessi e di filtrare le notizie per la ...

