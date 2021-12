Covid, Ecdc: Ue in rosso, solo Italia e Spagna con zone gialle (Di giovedì 2 dicembre 2021) Covid in Italia, la mappa della situazione epidemiologica in Europa pubblicata ogni settimana dall’Ecdc certifica che il nostro Paese è, almeno per ora, in una condizione relativamente migliore rispetto agli altri Paesi europei. Pur non avendo neanche una regione in verde, colore che indica un rischio epidemiologico basso, il nostro Paese conta 7 regioni su 20 in giallo (Piemonte, Toscana, Umbria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna). Le altre sono rosse, tranne la Valle d’Aosta, l’Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia, tutte e tre in rosso scuro, la categoria che segnala il massimo rischio. L’unica altra regione, in tutta Europa, ad essere ancora gialla è l’Estremadura, in Spagna. Tutto il resto dell’Ue e del See (Spazio Economico Europeo) è rosso o rosso scuro, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021)in, la mappa della situazione epidemiologica in Europa pubblicata ogni settimana dall’certifica che il nostro Paese è, almeno per ora, in una condizione relativamente migliore rispetto agli altri Paesi europei. Pur non avendo neanche una regione in verde, colore che indica un rischio epidemiologico basso, il nostro Paese conta 7 regioni su 20 in giallo (Piemonte, Toscana, Umbria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna). Le altre sono rosse, tranne la Valle d’Aosta, l’Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia, tutte e tre inscuro, la categoria che segnala il massimo rischio. L’unica altra regione, in tutta Europa, ad essere ancora gialla è l’Estremadura, in. Tutto il resto dell’Ue e del See (Spazio Economico Europeo) èscuro, ...

