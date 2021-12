Biathlon, sprint maschile Ostersund 2 2021: Samuelsson concede il bis, ottimo 7º Lukas Hofer (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sebastian Samuelsson vince la seconda sprint stagionale, sempre ad Ostersund, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2021/2022. Lo svedese, dopo essersi imposto nella prima sprint stagionale, nella medesima località, domenica 28 novembre, concede il bis sulle nevi di casa. Miglior tempo sugli sci e ben 18? di vantaggio sul francese Emilien Jacquelin, a parità di errori. 9/10 al poligono per entrambi che però sugli sci si sono dimostrati i migliori in questo inizio di stagione. Terzo, sempre con 9/10 a 21?5 dallo svedese, l’altro francese Quentin Fillon Maillet a chiudere un podio di assoluto valore. La notizia della giornata è il mancato approdo sul podio dei norvegesi nonostante 4 atleti nei primi 10. Quinto è terminato Vetle Sjaastad Christiansen con 31?1 di ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sebastianvince la secondastagionale, sempre ad, valida per la Coppa del Mondo di/2022. Lo svedese, dopo essersi imposto nella primastagionale, nella medesima località, domenica 28 novembre,il bis sulle nevi di casa. Miglior tempo sugli sci e ben 18? di vantaggio sul francese Emilien Jacquelin, a parità di errori. 9/10 al poligono per entrambi che però sugli sci si sono dimostrati i migliori in questo inizio di stagione. Terzo, sempre con 9/10 a 21?5 dallo svedese, l’altro francese Quentin Fillon Maillet a chiudere un podio di assoluto valore. La notizia della giornata è il mancato approdo sul podio dei norvegesi nonostante 4 atleti nei primi 10. Quinto è terminato Vetle Sjaastad Christiansen con 31?1 di ...

