Amici 21, Dario confessa: “Sissi mi piace” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ad Amici sta nascendo una sintonia molto speciale tra Sissi e Dario. La cantante, una delle ultime entrare nella scuola, ha lasciato il suo fidanzato e si sta avvicinando sempre di più al ballerino: tra paure e dubbi, i due si lasceranno andare definitivamente a questo sentimento? Sta nascendo una sintonia molto particolare tra Sissi e Dario. La cantante, che è stata una delle ultime ad entrare nella Leggi su solodonna (Di giovedì 2 dicembre 2021) Adsta nascendo una sintonia molto speciale tra. La cantante, una delle ultime entrare nella scuola, ha lasciato il suo fidanzato e si sta avvicinando sempre di più al ballerino: tra paure e dubbi, i due si lasceranno andare definitivamente a questo sentimento? Sta nascendo una sintonia molto particolare tra. La cantante, che è stata una delle ultime ad entrare nella

Advertising

__Sarajevo_ : Il top è Luigi che consiglia a Dario di fare ciò che lui sta facendo con Carola….. INCREDIBILE! #Amici21 #amici… - giuliamarzam : Non abbiamo dato abbastanza importanza ad un dettaglio.. Sissi entra in Sala 6 e chiede a Dario ed Andreas se stav… - Ag370372199 : Non sono amante delle coppie ad Amici di solito, ma ammetto che sissi e Dario li trovo proprio carini insieme…nonos… - s9c8a9b7tt3rf9y : Mia madre quando ha visto Dario e Sissi ' Quest'anno non è amici, è uomini e donne' #Amici21 - wildbandana_ : scusate ma io mi ricordavo che sissi fosse fidanzata aiuto che mi sono persa #amici #Amici21 #sissiedario #dario #sissi -