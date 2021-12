Sassuolo-Napoli, Spalletti: “C’era fallo su Rrahmani, sono stato espulso per aver protestato” (Di giovedì 2 dicembre 2021) “sono stato espulso per aver protestato sul fallo su Rrahmani nell’azione che ha portato al gol di Ferrari. Ai calciatori diciamo sempre di non andare dal direttore di gara, spero valga sempre perché poi vedo che le altre squadre ci vanno”. Questo il commento di Luciano Spalletti dopo la rimonta subita dal Napoli al ‘Mapei Stadium’ dal Sassuolo. Una serata storta per i partenopei che hanno perso per infortunio Fabian Ruiz e Koulibaly. “sono calciatori top che possono dare un po’ di tranquillità alla squadra nella gestione della partita. Quando il Sassuolo è tornato con forza dopo il 2-0 non siamo riusciti a girare palla, dovevamo fare qualcosa di più – analizza il ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 dicembre 2021) “perprotesulsunell’azione che ha portato al gol di Ferrari. Ai calciatori diciamo sempre di non andare dal direttore di gara, spero valga sempre perché poi vedo che le altre squadre ci vanno”. Questo il commento di Lucianodopo la rimonta subita dalal ‘Mapei Stadium’ dal. Una serata storta per i partenopei che hanno perso per infortunio Fabian Ruiz e Koulibaly. “calciatori top che posdare un po’ di tranquillità alla squadra nella gestione della partita. Quando ilè tornato con forza dopo il 2-0 non siamo riusciti a girare palla, dovevamo fare qualcosa di più – analizza il ...

