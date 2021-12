Sassuolo-Napoli: Berardi su Rrahamani, il fatto è netto. Sul web monta la polemica FOTO (Di giovedì 2 dicembre 2021) Sassuolo-Napoli termina 2-2 ma arbitro e Var cancellano il 3-2 di Defrel per fallo di Berardi su Rrahmani, la moviola dà ragione al direttore di gara. Sul web tanti tifosi del Sassuolo, ma anche moltissimi tifosi e giornalisti, vicini a Milan e Inter, stanno mettendo in dubbio il fallo chiamato dal Var Nascae e convalidato dall’arbitro Pezzuto. Con quel fallo è stato annullato il gol a Defrel che avrebbe dato il 3-2 al Sassuolo che aveva già rimontato due gol al Napoli di Spalletti. Moviola Sassuolo-Napoli Eppure riguardando le immagini si vede come il tocco di Berardi sia netto. Proprio per questo l’arbitro Pezzuto, coadiuvato dal Var ha deciso di annullare il gol di Defrel. Il fallo di ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 2 dicembre 2021)termina 2-2 ma arbitro e Var cancellano il 3-2 di Defrel per fallo disu Rrahmani, la moviola dà ragione al direttore di gara. Sul web tanti tifosi del, ma anche moltissimi tifosi e giornalisti, vicini a Milan e Inter, stanno mettendo in dubbio il fallo chiamato dal Var Nascae e convalidato dall’arbitro Pezzuto. Con quel fallo è stato annullato il gol a Defrel che avrebbe dato il 3-2 alche aveva già rito due gol aldi Spalletti. MoviolaEppure riguardando le immagini si vede come il tocco disia. Proprio per questo l’arbitro Pezzuto, coadiuvato dal Var ha deciso di annullare il gol di Defrel. Il fallo di ...

