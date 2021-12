Sassuolo-Napoli- 2-2: un pareggio emozionante (Di giovedì 2 dicembre 2021) Oggi 1 Dicembre 2021 nello Stadio Mapei alle ore 20:45 si disputerà la partita Sassuolo-Napoli- di Serie A. Il Napoli resta al primo posto solitario della classifica ma Milan e Inter si avvicinano pericolosamente. Sblocca la gara nel secondo tempo Fabian Ruiz a inizio ripresa, poi Mertens raddoppia. A riaprire il match è Scamacca e Ferrari pareggia negli ultimi minuti per i padroni di casa. Infine gol annullato per Defrel e espulsione per Spalletti. Sassuolo-Napoli: formazioni e dove vederla Sassuolo-Napoli-: formazioni ufficiali Sassuolo (4-3-3): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Lopez, Traore, Berardi, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Dionisi. Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 2 dicembre 2021) Oggi 1 Dicembre 2021 nello Stadio Mapei alle ore 20:45 si disputerà la partita- di Serie A. Ilresta al primo posto solitario della classifica ma Milan e Inter si avvicinano pericolosamente. Sblocca la gara nel secondo tempo Fabian Ruiz a inizio ripresa, poi Mertens raddoppia. A riaprire il match è Scamacca e Ferrari pareggia negli ultimi minuti per i padroni di casa. Infine gol annullato per Defrel e espulsione per Spalletti.: formazioni e dove vederla-: formazioni ufficiali(4-3-3): Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Lopez, Traore, Berardi, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Dionisi.(4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, ...

