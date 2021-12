Natale in lockdown? Ogni decisione è prematura. Per l’Oms bisogna essere pazienti e attendere di saperne di più sulla variante Omicron (Di mercoledì 1 dicembre 2021) bisogna “essere pazienti” e aspettare di saperne di più sulla variante Omicron. È quanto ha detto, rispondendo alla domanda se i Paesi europei debbano prepararsi per un Natale in lockdown, il direttore esecutivo dell’Agenzia dell’Onu, Michael Ryan. Nel frattempo, ha sottolineato ancora Ryan, i governi in Europa esaminino la loro situazione epidemiologica, introducano misure di controllo, aumentino la sorveglianza e i test e garantiscano che a coloro che sono vulnerabili o a rischio venga offerto il vaccino. “Non abbiamo tutte le informazioni sulla trasmissibilità”, ha detto, invece, il capo per le emergenze dell’Oms, Maria Van Kerkhove, a proposito della variante ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 1 dicembre 2021)” e aspettare didi più. È quanto ha detto, rispondendo alla domanda se i Paesi europei debbano prepararsi per unin, il direttore esecutivo dell’Agenzia dell’Onu, Michael Ryan. Nel frattempo, ha sottolineato ancora Ryan, i governi in Europa esaminino la loro situazione epidemiologica, introducano misure di controllo, aumentino la sorveglianza e i test e garantiscano che a coloro che sono vulnerabili o a rischio venga offerto il vaccino. “Non abbiamo tutte le informazionitrasmissibilità”, ha detto, invece, il capo per le emergenze del, Maria Van Kerkhove, a proposito della...

Ciro_DeVivo : Basta minacciare di lockdown a Natale, nessuno lo accetterà siamo tutti vaccinati e stiamo per fare anche la terza,… - LPincia : RT @DiegoFusaro: La UE non vuole che si dica Natale. Mario Draghi non vuole che lo si festeggi. Preparatevi ai lockdown natalizi. Rosso Nat… - fcolarieti : Natale in lockdown? Ogni decisione è prematura. Per l’Oms bisogna essere pazienti e attendere di saperne di più sul… - bell3kell1 : Ma se per Natale/Capodanno saranno esclusi i novax (non possono andare nei locali) quando troveranno focolai (per f… - Bandito116 : RT @DiegoFusaro: La UE non vuole che si dica Natale. Mario Draghi non vuole che lo si festeggi. Preparatevi ai lockdown natalizi. Rosso Nat… -