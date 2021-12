Milan | avvio dai due volti contro il Genoa | l’infortunio di Kjaer e la punizione di Ibrahimovic VIDEO

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Continua il programma della 15esima giornata del campionato di Serie A con due partite veramente interessanti: Sassuolo-Napoli e. In particolar modo la squadra di Stefano Pioli dovrà riscattare la brutta sconfitta casalingail Sassuolo. Subito una tegola per il, insi è registratodi, il difensore si è fermato per un problema al ginocchio. Al suo posto dentro Gabbia. I rossoneri non si demoralizzano e trovano il gol del vantaggio con il solito Zlatan. Milán lo está ganando. Golazo de Zlatan.#SerieA #Zlatan #pic.twitter.com/A0N24GdpOq — Ritual Fútbol (@ritual futbol) December 1, 2021 L'articolo ...

Advertising

InvestingItalia : Svas Biosana, avvio negoziazioni su Euronext Growth Milan il 9 dicembre - - morelli_rinaldo : Due cose mi preoccupano molto dopo lo sciagurato #Milan-#Sassuolo. Primo, la totale uscita dalla partita dopo il pr… - eia58 : RT @ncorrasco: Quindi mi state dicendo che dopo il devastante inizio del Milan di Pioli e il deludente avvio dell'Inter di Inzaghi la diffe… - haelyn78 : RT @ncorrasco: Quindi mi state dicendo che dopo il devastante inizio del Milan di Pioli e il deludente avvio dell'Inter di Inzaghi la diffe… - GiorgioMantelli : RT @ncorrasco: Quindi mi state dicendo che dopo il devastante inizio del Milan di Pioli e il deludente avvio dell'Inter di Inzaghi la diffe… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan avvio

CalcioWeb

...2' primo possesso palla per i nerazzurri che ripartono da Handanovic partiti! Calcio d'... che ha permesso loro, complice la sconfitta delin casa contro il Sassuolo, di portarsi a una sola ......ma il cross in area di Soriano non trova nessun compagno a centro area partiti! Calcio d'... Abbiamo pareggiato a Bergamo, perso con l'Inter e le partite cone Napoli, a decisioni arbitrali ...Il Corriere dello Sport oggi in edicola rilancia un'indiscrezione raccolta da Bloomberg: la novità riguarderebbe l’interesse del fondo Apax Partners a ...I nerazzurri centrano la terza vittoria di fila e sono sempre più vicini alla vetta, sconfitta per Mourinho in Emilia.