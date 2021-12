Lo Monaco si dimette a Messina | “Non c’è più rapporto di fiducia con il presidente”

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Lonon è più il direttore generale del. Ecco le sue parole in una nota diffusa dal club: “Gentilissimi operatori dell’informazione, in data odierna si conclude il miodi collaborazione con l’ACR. La suddetta decisione e? maturata a causa del venir meno deldiche mi legava alPietro Sciotto il quale, da oggi, potra? nominare un nuovo collaboratore per delineare le strategie future della Societa?. Nelle more di quanto sopra, ho reso noto alla mia disponibilita? ad adempiere agli atti correnti senza il percepimento di alcun emolumento. Ringraziando per l’opportunita? concessa auguro un buon lavoro a tutte le componenti societarie nella certezza che profonderanno il massimo impegno ...

