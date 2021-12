Koulibaly, Fabian e Insigne: parla Spalletti (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nel post partita di Sassuolo-Napoli, Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN, fornendo delucidazioni sulle condizioni dei giocatori che si sono infortunati nel corso del match. "Fabian mi aveva chiesto di sostituirlo, gli ho detto ‘altri 2 minuti’ e si è fatto male. Mi dispiace, ora ha un po’ di problemi, come Koulibaly. Il campo non era di grandissima qualità. Valuteremo, i medici sono di primissima qualità. Ad Insigne si è indurito un polpaccio, l’ho sostituito per evitare il rischio che si facesse male e lui era d’accordo. Sul capitano del Napoli ha inoltre aggiunto: "Lorenzo ha fatto molto bene, ha costruito due occasioni importanti". Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 dicembre 2021) Nel post partita di Sassuolo-Napoli,è intervenuto ai microfoni di DAZN, fornendo delucidazioni sulle condizioni dei giocatori che si sono infortunati nel corso del match. "mi aveva chiesto di sostituirlo, gli ho detto ‘altri 2 minuti’ e si è fatto male. Mi dispiace, ora ha un po’ di problemi, come. Il campo non era di grandissima qualità. Valuteremo, i medici sono di primissima qualità. Adsi è indurito un polpaccio, l’ho sostituito per evitare il rischio che si facesse male e lui era d’accordo. Sul capitano del Napoli ha inoltre aggiunto: "Lorenzo ha fatto molto bene, ha costruito due occasioni importanti".

Advertising

realvarriale : 2 punti persi da @sscnapoli che non risponde a @inter e @acmilan.Avanti di 2 reti la capolista perde per infortuni… - claudioruss : #Napoli Kalidou #Koulibaly è uscito nel finale di Sassuolo-Napoli per un risentimento alla coscia sinistra. Sostit… - Gazzetta_it : Napoli, che mazzata: si fermano Koulibaly, Insigne e Fabian Ruiz - ArchKayser : @fulviogiuliani Atteggiamento incomprensibile?Infortunati Insigne, Fabian, Koulibaly, mancano già Osimhen ed Anguis… - Juliano_1926 : @manu67915486 @CozzAndrea 1. Il Napoli si è chiuso nella sua metà campo quando c'erano ancora Fabián e Koulibaly. C… -