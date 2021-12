Hawkeye | la recensione del terzo episodio | puro e semplice intrattenimento Marvel

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ladeldi, la seriedisponibile su Disney+ dedicata a Occhio di Falco che regala 40 minuti di sanoe qualche sorpresa narrativa. Puntata quasi cristallina quella che andremo ad affrontare nella nostradeldi. Limpida nel voler mettere in scena la perfetta formula di prodotto, che da anni continua ad appassionare un vasto pubblico, e schietta nel voler definire l'importanza della serie disponibile su Disney+ all'interno delCinematic Universe.arriva sugli schermi domestici dopo un film importante per il mosaico narrativo come Eternals, che cambiava il punto ...

