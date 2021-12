Dall'animazione, ai biopic e all'horror: ecco il nuovo listino Koch Media per il 2022 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Dall'animazione con Belle ai film drammatici, ai biopic e all'horror: ecco il nuovo listino dei film in uscita nel 2022 di Koch Media. Il listino di Koch Media per il primo semestre del 2022 sarà ricchissimo di sorprese: tanto, come di consueto, per gli amanti dell'animazione (tra i titoli più attesi c'è ad esempio Belle di Mamoru Hosoda) come per quelli dei film drammatici, dei biopic e dell'horror, con titoli come l'italiano Giulia e il terrificante The Innocents. Scopriamo quindi insieme il 2022 al cinema di Koch Media. L'animazione ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 dicembre 2021)con Belle ai film drammatici, aie all'ildei film in uscita neldi. Ildiper il primo semestre delsarà ricchissimo di sorprese: tanto, come di consueto, per gli amanti dell'(tra i titoli più attesi c'è ad esempio Belle di Mamoru Hosoda) come per quelli dei film drammatici, deie dell', con titoli come l'italiano Giulia e il terrificante The Innocents. Scopriamo quindi insieme ilal cinema di. L'...

