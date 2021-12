Dai preti No Vax un atto di egoismo che nega la vita. Papa Francesco si è schierato con la scienza. Ma tra i sacerdoti gira un altro Vangelo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Hanno costruito la propria fortuna retorica sul presupposto che la libertà non debba essere intesa come valore assoluto e sulla necessità di rompere, meglio se guidati dalla parola del Signore, l’asfittica monade di individualismo in cui ci saremmo chiusi. Così, la frangia di preti e cariche ecclesiastiche che predicano l’antivaccinismo cade nella più evidente delle contraddizioni tradendo lo spirito “pro-life”di cui si è resa fiera testimone a partire dalle campagne contro l’aborto. Che fossero soliti non considerare con rispetto la libera e dolorosa scelta di una donna lo sapevamo, ma che arrivassero a minacciare la salute della collettività tutta spacciandosi per i suoi difensori ci ha decisamente sorpresi. Meglio dire, sconvolti. Che a parlare di microchip inoculati sottopelle, di sieri vaccinali sperimentati con feti abortiti o di Great Reset siano uomini in abiti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Hanno costruito la propria fortuna retorica sul presupposto che la libertà non debba essere intesa come valore assoluto e sulla necessità di rompere, meglio se guidati dalla parola del Signore, l’asfittica monade di individualismo in cui ci saremmo chiusi. Così, la frangia die cariche ecclesiastiche che predicano l’antivaccinismo cade nella più evidente delle contraddizioni tradendo lo spirito “pro-life”di cui si è resa fiera testimone a partire dalle campagne contro l’aborto. Che fossero soliti non considerare con rispetto la libera e dolorosa scelta di una donna lo sapevamo, ma che arrivassero a minacciare la salute della collettività tutta spacciandosi per i suoi difensori ci ha decisamente sorpresi. Meglio dire, sconvolti. Che a parlare di microchip inoculati sottopelle, di sieri vaccinali sperimentati con feti abortiti o di Great Reset siano uomini in abiti ...

