Cittadella-Como 2-2 | impresa per i lariani | pari dopo il baratro

(Di mercoledì 1 dicembre 2021), nella 15a giornata del campionato di Serie B 21-22, si chiude con un pareggio definito solo nei minuti finali,che i padroni di casa erano riusciti a portarsi avanti di due reti. Decisivo il rigore realizzato da La Gumina al 93?. Così la cronaca del match. Il primo tempo diCompletata la prima fase di studio, ilva a un passo dal vantaggio con La Gumina, che con una forte conclusione, manda il pallone a stamparsi sul palo. Al 10? Ioannou è costretto a lasciare il campo in favore di Luvumbo,un duro scontro con Donnarumma. Solo quattro minuti più tardi, ilva in gol con Baldini, bravo e un po’ fortunato, nello sfruttare un assist di Antonucci. La rete subita manda in confusione i ...

DIRETTA(RISULTATO 2 - 0): RADDOPPIA BRANCA! Raddoppio fulmineo in apertura di ripresa per il: a siglare il 2 - 0 nel match contro ilci pensa Branca, in una splendida azione ...Probabili formazioni di(4 - 3 - 1 - 2) : Kastrati; Mattioli, Adorni, Perticone, Benedetti; Vita, Pavan, Branca; Antonucci; Okwonkwo, Baldini. Allenatore : Edoardo Gorini ...Cittadella e Como chiudono sul 2-2 il posticipo della quindicesima giornata del campionato di serie B. Baldini e Branca lanciano i granata dopo 46', i lariani si svegliano nel finale ...Cittadella e Como si sfidano nel match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie B: risultato e highlights della gara.