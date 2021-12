Pagelle Fiorentina-Sampdoria 3-1: voti e tabellino Serie A 2021/2022 (Di martedì 30 novembre 2021) Le Pagelle, i voti e il tabellino di Fiorentina-Sampdoria 3-1, match della quindicesima giornata di Serie A 2021/2022. Vittoria in rimonta per i viola che vincono 3-1 e si impongono con le reti di Callejon, Vlahovic, Sottil, in risposta all’iniziale vantaggio di Gabbiadini. Giallo pesante per Colley che sarà costretto a saltare la Lazio nel prossimo turno di campionato. MARCATORI: 15? Gabbiadini, 23? Callejon, 32? Vlahovic, 45? Sottil. Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Venuti 6, Igor 6, Martinez Quarta 6, Biraghi 6.5; Bonaventura 7.5, Torreira 6, Duncan 6 (78? Maleh sv); Callejon 7 (90? Di Stefano), Vlahovic 7.5 (90? Kokorin sv), Sottil 7 (68? Saponara 6). A disposizione: Rosati, Amrabat, Benassi, Frison, Nico Gonzalez, Milenkovic, ... Leggi su sportface (Di martedì 30 novembre 2021) Le, ie ildi3-1, match della quindicesima giornata di. Vittoria in rimonta per i viola che vincono 3-1 e si impongono con le reti di Callejon, Vlahovic, Sottil, in risposta all’iniziale vantaggio di Gabbiadini. Giallo pesante per Colley che sarà costretto a saltare la Lazio nel prossimo turno di campionato. MARCATORI: 15? Gabbiadini, 23? Callejon, 32? Vlahovic, 45? Sottil.(4-3-3): Terracciano 6; Venuti 6, Igor 6, Martinez Quarta 6, Biraghi 6.5; Bonaventura 7.5, Torreira 6, Duncan 6 (78? Maleh sv); Callejon 7 (90? Di Stefano), Vlahovic 7.5 (90? Kokorin sv), Sottil 7 (68? Saponara 6). A disposizione: Rosati, Amrabat, Benassi, Frison, Nico Gonzalez, Milenkovic, ...

