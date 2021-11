MotoGP, Razlan Razali ammette: “Non avrei dovuto ingaggiare Valentino Rossi” (Di martedì 30 novembre 2021) Confessioni e ammissioni. E’ calato il sipario sulla stagione 2021 del Motomondiale. Un’annata molto particolare, suggellata dall’addio alle corse su due-ruote di Valentino Rossi. Dopo 26 anni, il nove volte iridato ha deciso di dire basta e il saluto che gli appassionati hanno voluto tributargli a Valencia (Spagna) è stato molto significativo. A distanza di alcune settimane, però, emergono alcuni aspetti un po’ spinosi. Tra questi, quanto accaduto con il Team Petronas, per cui Valentino ha corso quest’anno, va valutato con attenzione visto e considerato che il colosso petrolifero ha deciso al termine di quest’annata agonistica di lasciare il Circus. Dopo tre anni di sodalizio tra la Casa di Iwata e il marchio malese è finito si è dato il via a una nuova avventura. Razlan Razali è il titolare del nuovo ... Leggi su oasport (Di martedì 30 novembre 2021) Confessioni e ammissioni. E’ calato il sipario sulla stagione 2021 del Motomondiale. Un’annata molto particolare, suggellata dall’addio alle corse su due-ruote di. Dopo 26 anni, il nove volte iridato ha deciso di dire basta e il saluto che gli appassionati hanno voluto tributargli a Valencia (Spagna) è stato molto significativo. A distanza di alcune settimane, però, emergono alcuni aspetti un po’ spinosi. Tra questi, quanto accaduto con il Team Petronas, per cuiha corso quest’anno, va valutato con attenzione visto e considerato che il colosso petrolifero ha deciso al termine di quest’annata agonistica di lasciare il Circus. Dopo tre anni di sodalizio tra la Casa di Iwata e il marchio malese è finito si è dato il via a una nuova avventura.è il titolare del nuovo ...

