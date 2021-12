LIVE Sci alpino, Prova Lake Louise 2021 in DIRETTA: Goggia al comando provvisorio, lontanissima Gut-Behrami (Di martedì 30 novembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.33 Fa molto meglio Francesca Marsaglia, che due anni fa raccolse il suo primo ed unico podio in Coppa del Mondo proprio su queste nevi. Quinta provvisoria a +1”15. 21.31 Brignone è dodicesima a +2”24. 21.30 Le nostre atlete scendono tutte d’un fiato: adesso in pista Federica Brignone, poi Francesca Marsaglia. 21.29 Discreta la sciata di Nadia Delago, terza azzurra al via e momentaneamente sesta a +1”25 da Sofia Goggia. 21.28 Parte Nadia Delago! 21.27 L’elvetica Gut-Behrami termina la sua Prova addirittura dodicesima a +3”05. Non ha voluto mostrare le sue carte. 21.25 Ora lo scontro diretto con la temibilissima Lara Gut-Behrami. 21.23 Goggia al comando! Dopo aver accusato sei decimi nella parte alta recupera ... Leggi su oasport (Di martedì 30 novembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.33 Fa molto meglio Francesca Marsaglia, che due anni fa raccolse il suo primo ed unico podio in Coppa del Mondo proprio su queste nevi. Quinta provvisoria a +1”15. 21.31 Brignone è dodicesima a +2”24. 21.30 Le nostre atlete scendono tutte d’un fiato: adesso in pista Federica Brignone, poi Francesca Marsaglia. 21.29 Discreta la sciata di Nadia Delago, terza azzurra al via e momentaneamente sesta a +1”25 da Sofia. 21.28 Parte Nadia Delago! 21.27 L’elvetica Gut-termina la suaaddirittura dodicesima a +3”05. Non ha voluto mostrare le sue carte. 21.25 Ora lo scontro diretto con la temibilissima Lara Gut-. 21.23al! Dopo aver accusato sei decimi nella parte alta recupera ...

