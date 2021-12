"Licenziata per un post, incarcerata per i braccialetti. Questo è Lukashenko" (Di martedì 30 novembre 2021) “Posso di nuovo sventolare la nostra bandiera senza paura di essere arrestata. Vale molto poterla premere contro il mio petto”. Yuliya Yukhno, 32 anni, annuncia così sul suo profilo Instagram la partenza dalla Bielorussia. Una scelta forzata, quella di andarsene: la seconda volta che è stata arrestata, infatti, Yuliya aveva capito che per lei non sarebbe mai finita. Il regime di Alexander Lukashenko la considera una dissidente e per Questo potrebbe farsi fino a 8 anni di carcere. Visualizza Questo post su Instagram Un post condiviso da Yuliya Yukhno-Tarasevich (@julia tarasevich) La storia di questa ragazza di Minsk risale allo scorso maggio: “Mi hanno licenziato per un post che ho messo su Instagram - dice Yuliya intervistata ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 novembre 2021) “Posso di nuovo sventolare la nostra bandiera senza paura di essere arrestata. Vale molto poterla premere contro il mio petto”. Yuliya Yukhno, 32 anni, annuncia così sul suo profilo Instagram la partenza dalla Bielorussia. Una scelta forzata, quella di andarsene: la seconda volta che è stata arrestata, infatti, Yuliya aveva capito che per lei non sarebbe mai finita. Il regime di Alexanderla considera una dissidente e perpotrebbe farsi fino a 8 anni di carcere. Visualizzasu Instagram Uncondiviso da Yuliya Yukhno-Tarasevich (@julia tarasevich) La storia di questa ragazza di Minsk risale allo scorso maggio: “Mi hanno licenziato per unche ho messo su Instagram - dice Yuliya intervistata ...

