Il campione del mondo di biliardo si addormenta mentre gioca: «Colpa del long Covid» (Di martedì 30 novembre 2021) Ad un certo punto Mark Williams è crollato. La testa all’indietro, addormentato, quasi svenuto, mentre è in vantaggio per 3-2 contro Anthony Hamilton, campionato inglese di biliardo. Williams è una leggenda, ha già vinto tre volte la Coppa del mondo. Ma a ottobre ha preso il Covid. E la sua sonnolenza patologia è una conseguenza del cosiddetto “long Covid”, gli effetti a lungo termine della malattia. Lo racconta la Die Welt. “La mia testa si è abbassata e mi sono svegliato senza avere idea di dove fossi, per circa cinque secondi”, ha detto Williams che poi ha perso per 5-6. Williams ha contratto il Covid ad ottobre. “Voglio scusarmi con tutti quelli che hanno assistito alla partita. In 30 anni da professionista, non mi ero mai ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 novembre 2021) Ad un certo punto Mark Williams è crollato. La testa all’indietro,to, quasi svenuto,è in vantaggio per 3-2 contro Anthony Hamilton, campionato inglese di. Williams è una leggenda, ha già vinto tre volte la Coppa del. Ma a ottobre ha preso il. E la sua sonnolenza patologia è una conseguenza del cosiddetto “”, gli effetti a lungo termine della malattia. Lo racconta la Die Welt. “La mia testa si è abbassata e mi sono svegliato senza avere idea di dove fossi, per circa cinque secondi”, ha detto Williams che poi ha perso per 5-6. Williams ha contratto ilad ottobre. “Voglio scusarmi con tutti quelli che hanno assistito alla partita. In 30 anni da professionista, non mi ero mai ...

