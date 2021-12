Atalanta-Venezia 4-0, Hateboer: “Felice per essere tornato, gran momento per Pasalic” (Di martedì 30 novembre 2021) Hans Hateboer ha parlato ai microfoni di Dazn subito dopo il fischio finale di Atalanta-Venezia 4-0. L’esterno nerazzurro non ha nascosto la sua gioia per il ritorno in campo: “Sono Felice di essere rientrato, è stato un periodo difficile per me soprattutto perchè ad agosto sembravo vicino a tornare. Tanta concorrenza? E’ vero, siamo in cinque per due posti però giochiamo tante partite. Sarà una bella sfida, perchè per giocare dovremo fare molto bene.” Una battuta infine su Pasalic, anche oggi mattatore: “E’ un gran momento per lui, dovrà pagarci una cena.” SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 novembre 2021) Hansha parlato ai microfoni di Dazn subito dopo il fischio finale di4-0. L’esterno nerazzurro non ha nascosto la sua gioia per il ritorno in campo: “Sonodirientrato, è stato un periodo difficile per me soprattutto perchè ad agosto sembravo vicino a tornare. Tanta concorrenza? E’ vero, siamo in cinque per due posti però giochiamo tante partite. Sarà una bella sfida, perchè per giocare dovremo fare molto bene.” Una battuta infine su, anche oggi mattatore: “E’ unper lui, dovrà pagarci una cena.” SportFace.

