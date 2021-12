Andrea Nicole e Ciprian tradiscono la redazione di Uomini e Donne: è bufera (Di martedì 30 novembre 2021) Che finaccia Andrea Nicole, che finaccia. Quasi non ci avevamo voluto credere alle anticipazioni che sono arrivate oggi dallo studio di Uomini e Donne. Se non volete sapere che cosa è successo, essendo questo un articolo di anticipazioni che rivela quindi ogni dettaglio, interrompete la lettura! E ora torniamo a noi. Fino a qualche ora fa ci auguravamo che Andrea Nicole avrebbe alla fine lasciato il segno, magari non scegliendo neppure, visto che non ci sembrava poi così convinta dei corteggiatori che aveva davanti. L’abbiamo però a quanto pare, ritenuta fin troppo astuta visto poi quello che è stato il finale. Infatti Andrea Nicole ha deluso davvero tutti. Perchè se è vero che al cuor non si comanda, è anche vero che nella vita ci si debba comportare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 30 novembre 2021) Che finaccia, che finaccia. Quasi non ci avevamo voluto credere alle anticipazioni che sono arrivate oggi dallo studio di. Se non volete sapere che cosa è successo, essendo questo un articolo di anticipazioni che rivela quindi ogni dettaglio, interrompete la lettura! E ora torniamo a noi. Fino a qualche ora fa ci auguravamo cheavrebbe alla fine lasciato il segno, magari non scegliendo neppure, visto che non ci sembrava poi così convinta dei corteggiatori che aveva davanti. L’abbiamo però a quanto pare, ritenuta fin troppo astuta visto poi quello che è stato il finale. Infattiha deluso davvero tutti. Perchè se è vero che al cuor non si comanda, è anche vero che nella vita ci si debba comportare ...

