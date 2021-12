Advertising

Agenzia_Ansa : L'Aids ha ucciso un bimbo ogni 5 minuti nel 2020. In un anno 120mila decessi e 310mila contagi da Hiv. Quaranta ann… - lonelywolf20 : @CuoreRoberto A parte l'AIDS....erano anni bellissimi - Affaritaliani : AIDS, 40 anni dopo: la ricerca continua a portare risultati - the_big_sleep_1 : @AleGuerani @ThManfredi Ma se é tipo 40 anni che campa di terrorismo mediatico, ci ricordiamo tutti cosa fosse nel periodo dell'AIDS - EInformazione : ORE 19.30 SPECIALE 40 ANNI DI HIV CON DANIELE CALZAVARA '40 ANNI POSITIVI - DALLA PANDEMIA DI AIDS AD UNA G… -

Ultime Notizie dalla rete : AIDS anni

...l'attenzione sui rischi dell'. "Lo scorso anno, in tutto il mondo, sono state segnalate 36 milioni di persone in totale con l'HIV: nella maggior parte oggi colpisce le fasce tra 25 e 29" ...... più di 6mila telefonate nel 2021 al Telefono Verdee IST dell'ISS Carica altri Link utili ... 5dopo, l'incontro! Sidro di fuoco, una bevanda fai da te contro il freddo Articoli Correlati ...VCO - 30-11-2021 - In occasione della Giornata mondiale di lotta all'Aids, che ricorre domani, 1° dicembre, 40mo anniversario della scoperta del virus, l'ASL VCO rende pubbliche le cifre che testimoni ...Milano, 30 nov. (askanews) - A 40 anni dalla sua comparsa, l'AIDS è ancora una malattia che colpisce molte persone nel mondo, anche se ...