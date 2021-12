Gimbe | Crollo dei nuovi vaccinati | terze dosi non decollano Casi in risalita

Leggi su rainews

(Di giovedì 11 novembre 2021) Al palo anche forniture di vaccini. "Serve cambio di marcia per contenere quarta ondata" l'appello di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione. Speranza: "Recrudescenza virus, convincere chi non è vaccinato". Sileri: "Terza dose non è d'obbligo ma dà immunità efficace e duratura". In una settimana +14,8% ricoveri