"Stomachevole, tutto pilotato". Impensabile, Paolo Bargiggia e gli insulti a Mediaset: vede il Tg5 e sbrocca | Guarda (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da sempre e fieramente, spesso con toni davvero brutali, schierato contro chi, a suo giudizio, paventa il "panico da coronavirus". Si parla di Paolo Bargiggia, il giornalista sportivo che spesso e volentieri fa parlare di sé per le sue controverse posizioni o, meglio, per le sue sparate. E l'ultima va a colpire addirittura il Tg5, il tiggì della rete ammiraglia Mediaset, quel Biscione per cui ha a lungo lavorato (ora Bargiggia è in forza a SportItalia). Il punto è che su Twitter, Bargiggia cinguetta quanto segue: "Stomachevole ascoltare il Tg5: narrazione ansiogena quasi esclusivamente su Covid e vaccini, volutamente pilotata per indurre paura nella gente, tra varianti presunte, terze dosi e presunti problemi negli altri Paesi", conclude picchiando durissimo e palesando tutta la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Da sempre e fieramente, spesso con toni davvero brutali, schierato contro chi, a suo giudizio, paventa il "panico da coronavirus". Si parla di, il giornalista sportivo che spesso e volentieri fa parlare di sé per le sue controverse posizioni o, meglio, per le sue sparate. E l'ultima va a colpire addirittura il Tg5, il tiggì della rete ammiraglia, quel Biscione per cui ha a lungo lavorato (oraè in forza a SportItalia). Il punto è che su Twitter,cinguetta quanto segue: "ascoltare il Tg5: narrazione ansiogena quasi esclusivamente su Covid e vaccini, volutamente pilotata per indurre paura nella gente, tra varianti presunte, terze dosi e presunti problemi negli altri Paesi", conclude picchiando durissimo e palesando tutta la ...

