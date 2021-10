Siria, attentato contro un bus militare a Damasco: almeno 14 morti e diversi feriti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un attentato a Damasco, in Siria, ha causato almeno 14 morti e diversi feriti. È successo il 20 ottobre: due bombe sono state fatte esplodere contro un bus che trasportava militari. A darne notizia è l’emittente televisiva di Stato Sana, che sottolinea come l’attacco, il più grave degli ultimi anni in città, non sia ancora stato rivendicato. Secondo le prime ricostruzioni, gli ordigni erano piazzati all’interno del veicolo carico di soldati e sono esplosi alle 6,45 del mattino mentre il mezzo stava transitando nella zona centrale di Jisr al-Rais, precisamente sul ponte Hafez al-Assad. L’impatto dello scoppio è stato molto forte anche perché avvenuto durante l’ora di punta per il traffico. Le due bombe non erano peraltro le uniche preparate dagli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un, in, ha causato14. È successo il 20 ottobre: due bombe sono state fatte esplodereun bus che trasportava militari. A darne notizia è l’emittente televisiva di Stato Sana, che sottolinea come l’attacco, il più grave degli ultimi anni in città, non sia ancora stato rivendicato. Secondo le prime ricostruzioni, gli ordigni erano piazzati all’interno del veicolo carico di soldati e sono esplosi alle 6,45 del mattino mentre il mezzo stava transitando nella zona centrale di Jisr al-Rais, precisamente sul ponte Hafez al-Assad. L’impatto dello scoppio è stato molto forte anche perché avvenuto durante l’ora di punta per il traffico. Le due bombe non erano peraltro le uniche preparate dagli ...

Advertising

ilpost : Almeno 13 persone sono state uccise in un attentato a Damasco, in Siria - Adnkronos : #Siria, attentato contro bus a Damasco: 13 morti. - Agenzia_Dire : Attentato terroristico in #Siria: a #Damasco un pullman con a bordo militari dell'esercito è stato fatto saltare in… - CentroAstalli : RT @ROBZIK: Attentato a #Damasco, in #Siria. Due esplosioni colpiscono un autobus che trasportava soldati: almeno 14 morti e diversi feriti… - CentroAstalli : RT @michelegiorgio2: Attentato terroristico a #Damasco. Due bombe poste su una strada della capitale hanno ucciso 13 soldati a bordo di un… -