Rosy svela un segreto di Daniela a Uomini e Donne | “Si è sentita in un pollaio” Commento puntata 20 ottobre

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nelladel 20diha raccontato una telefonata privata di, piuttosto compromettente. Le due fiamme di Biagio di Mauro si sono scontrate duramente in studio.contro: la Dama origlia una conversazione privata I container dove sono ospitati i camerini dei protagonisti del parterre dihanno colpito ancora. Dopo ben due episodi shock in cui le Dame hanno origliato parte delle conversazioni delle vicine di container, è arrivato il terzo.ha attaccatoper una conversazione ascoltata nel famoso camerino: “Falsa, costruita… Tu hai giudicato questa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rosy svela

Tu hai giudicato questa trasmissione dicendo che è di bassissima qualità',. 'Io ho la mia vita, la mia famiglia. Ho il mio vissuto, ma non cerco quello che stai cercando tu in questo ...I Bastardi di Pizzofalcone 3 terza puntata, Maria Vera Ratti: 'Elsa Martini ha commesso un omicidio' Va in onda tra poche ore la terza puntata de I ... volto famoso perAbate e Il Commissario ...Nella puntata del 20 ottobre di Uomini e Donne, Rosy ha raccontato una telefonata privata di Daniela, piuttosto compromettente. Le due fiamme di Biagio di Mauro si sono scontrate duramente in studio.Biagio Di Maro e Daniela raccontano i dettagli della loro conoscenza a Uomini e Donne: scoppia la lite con la dama Rosy del parterre.