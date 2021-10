Osimhen titolare contro il Legia? Annuncio di Spalletti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa prima di Napoli-Legia Varsavia, si è esposto sulla titolarità di Victor Osimhen, straripante in questo avvio di stagione. "Ci sono calciatori che hanno qualità e muscoli differenti rispetto ad altri. Soprattutto i calciatori di colore, in tal senso, hanno questa potenzialità. Molti riescono a rigenerarsi in poco tempo, proprio dal punto di vista della qualità. Lo stesso discorso vale per Koulibaly, che fino a questo momento è sempre stato titolare. Non hanno problemi ad allenarsi sempre ad alti livelli. Tuttavia, si può e si deve fare anche un po' di attenzione, dato che disponiamo di una rosa ampia. Probabilmente Osimhen domani può anche essere della partita, ma non partirà titolare". Spalletti Koulibaly ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Luciano, intervenuto in conferenza stampa prima di Napoli-Varsavia, si è esposto sulla titolarità di Victor, straripante in questo avvio di stagione. "Ci sono calciatori che hanno qualità e muscoli differenti rispetto ad altri. Soprattutto i calciatori di colore, in tal senso, hanno questa potenzialità. Molti riescono a rigenerarsi in poco tempo, proprio dal punto di vista della qualità. Lo stesso discorso vale per Koulibaly, che fino a questo momento è sempre stato. Non hanno problemi ad allenarsi sempre ad alti livelli. Tuttavia, si può e si deve fare anche un po' di attenzione, dato che disponiamo di una rosa ampia. Probabilmentedomani può anche essere della partita, ma non partirà".Koulibaly ...

