MotoGP, Misano: programma, orari e diretta Tv (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Giovedì 21 ottobre sarà lo #SkyRossiDay per celebrare l’ultima gara di Valentino in Italia, venerdì 22 si torna in pista per il secondo GP dell’anno a Misano. Sabato sarà una giornata dedicata al decennale di Simoncelli e domenica Quartararo corre per il titolo. Tutto in esclusiva su Sky Sport. Misano in quattro giorni Dal 21 al 24 ottobre va in scena il secondo GP dell’anno a Misano. Questo, però, rimarrà negli annali perché sarà l’ultimo Gran Premio di Valentino Rossi. Sky dedicherà nella giornata di giovedì 21 un grande tributo al campione nostrano attraverso interviste, clip e contenuti speciali. Sabato 23 ottobre sarà un’altra giornata importante, con il decennale dalla scomparsa di Marco Simoncelli, che si verifica proprio sul circuito di Misano intitolato al Sic. Domenica Fabio Quartararo avrà la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Giovedì 21 ottobre sarà lo #SkyRossiDay per celebrare l’ultima gara di Valentino in Italia, venerdì 22 si torna in pista per il secondo GP dell’anno a. Sabato sarà una giornata dedicata al decennale di Simoncelli e domenica Quartararo corre per il titolo. Tutto in esclusiva su Sky Sport.in quattro giorni Dal 21 al 24 ottobre va in scena il secondo GP dell’anno a. Questo, però, rimarrà negli annali perché sarà l’ultimo Gran Premio di Valentino Rossi. Sky dedicherà nella giornata di giovedì 21 un grande tributo al campione nostrano attraverso interviste, clip e contenuti speciali. Sabato 23 ottobre sarà un’altra giornata importante, con il decennale dalla scomparsa di Marco Simoncelli, che si verifica proprio sul circuito diintitolato al Sic. Domenica Fabio Quartararo avrà la ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? ULTIMO MISANO DA PILOTA PER VALENTINO ROSSI E IL DECIMO ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DEL SIC: RACE WEEK A DIR POC… - SkySportMotoGP : ?? #VR46 annuncia, ironicamente, la fine dell'Academy: 'Ma chi c?? me l'ha fatto fare?' ? ?? La reazione del Dottore a… - SkySportMotoGP : ?? L’ultima vittoria di Valentino Rossi a Misano, nel 2014 ? ?? Avvicinamento all’ultimo GP del Dottore in Italia pri… - ChessaDaniele : RT @SkySportMotoGP: ?? #VR46 annuncia, ironicamente, la fine dell'Academy: 'Ma chi c?? me l'ha fatto fare?' ? ?? La reazione del Dottore al po… - FedePorrozzi : RT @motosprint: #Motosprint numero 42 è in edicola! #PeccoBagnaia #Misano #MarcoSimoncelli #ValentinoRossi #SIC #EneaBastianini #MotoGP #Ar… -