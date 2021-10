McGregor? Spazzatura | cosa si dice nel nostro ambiente King Toretto Scardina atomico

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) I fatti risalgono a pochi giorni fa. Dopo il weekend Francesco Facchinetti racconta sui social di essere stato picchiato da Conor, super campione di MMA. La notizia ha fatto subito il giro della Rete con Facchinetti che ha dovuto fare i conti con il naso e il labbro spaccato dopo aver ricevuto un pugno dallo sportivo inglese. Mistero sui motivi. Sembra che losia scattato all'improvviso. Anche Benjamin Mascolo, ex del duo Benji e Fede, sui social ha confermato la versione di Facchinetti dopo aver assistito alla scena. L'aggressione è avvenuta all'hotel St. Regis) di Roma, che sembra non abbia voluto fornire i video dell'aggressione (girati dalle telecamere di sicurezza). Ora, però, ci pensano le Iene a fare chiarezza sulla vicenda: prima cercano di fare chiarezza e poi s'infiltrano nell'hotel con la speranza di incontrare il pugile. ...

E Facchinetti oggi ha parlato nel suo programma su Radio 105, 105 Kaos, ribadendo la volontà di denunciarlo: "Se dovesse chiamarmi l'avvocato die offrirmi 10 milioni di euro, 10 milioni di ..."Uno che si comporta comenel nostro mondo è considerato. Noi siamo consapevoli che il nostro corpo è un'arma '. A parlare è il pugile Daniele Scardina, ospite del programma '105 Kaos' in onda su Radio 105, ...Ai microfoni di Radio 105, Daniele Scardina commenta l'aggressione di Conor McGregor ai danni di Francesco Facchinetti.A Radio 105 tona a parlare il cantante e conduttore: "Non cambio idea neanche per 10 milioni di euro". Anche il pugile condanna il gesto ...