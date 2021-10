Mafia: figlio maresciallo Ros Lombardo, 'mio padre non si è suicidato, ora c'è la prova' (2) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Adnkronos) - "Le motivazioni sono chiare, è l'esito dell'accertamento, consegnato via mail ai famigliari, che lascia basiti e urla a gran voce l'esigenza di ulteriori riscontri su quella morte", dicono i familiari. La dottoressa Pierro conclude la sua perizia, scrivendo: 'Dal confronto tra la scrittura in verifica ed in comparazione, firma in verifica ed in comparazione, sono emersi alcuni punti di comunanza, per quanto riguarda le caratteristiche generali delle scritture, ma non per quanto riguarda ai segni più particolari, indicativi della personalità dello scrivente". "Dunque, all'esito dell'accertamento tecnico svolto dalla grafologa, il maresciallo Lombardo non avrebbe scritto la lettera testamento fotografata accanto al suo cadavere e riconsegnata ai famigliari come autentica! Qualcuno l'ha scritta per lui. Qualcuno ha scelto quali dovessero ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Adnkronos) - "Le motivazioni sono chiare, è l'esito dell'accertamento, consegnato via mail ai famigliari, che lascia basiti e urla a gran voce l'esigenza di ulteriori riscontri su quella morte", dicono i familiari. La dottoressa Pierro conclude la sua perizia, scrivendo: 'Dal confronto tra la scrittura in verifica ed in comparazione, firma in verifica ed in comparazione, sono emersi alcuni punti di comunanza, per quanto riguarda le caratteristiche generali delle scritture, ma non per quanto riguarda ai segni più particolari, indicativi della personalità dello scrivente". "Dunque, all'esito dell'accertamento tecnico svolto dalla grafologa, ilnon avrebbe scritto la lettera testamento fotografata accanto al suo cadavere e riconsegnata ai famigliari come autentica! Qualcuno l'ha scritta per lui. Qualcuno ha scelto quali dovessero ...

