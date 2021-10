La Siae sotto attacco: gli hacker chiedono un riscatto di 3 milioni di bitcoin (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Siae è stata vittima di un attacco hacker: il Ransomware Team Everest ha preso di mira il sistema informatico della Società Italiana Autori ed Editori, rubando 28mila documenti riservati e pubblicando sul dark web circa 60 Giga di dati, sottratti agli iscritti alla Società. Si tratta di dati sensibili, come carte d’identità, indirizzi, tessere sanitarie, patenti. Gli hacker, che hanno in mano milioni di informazioni, hanno chiesto un riscatto di tre milioni di bitcoin. La Società, però, non è intenzionata a pagare, perché non è certo che i responsabili dell’attacco rispettino l’accordo di non rendere pubblici i dati in cambio del denaro virtuale. Non è la prima volta che la Siae cade nelle mani degli ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Laè stata vittima di un: il Ransomware Team Everest ha preso di mira il sistema informatico della Società Italiana Autori ed Editori, rubando 28mila documenti riservati e pubblicando sul dark web circa 60 Giga di dati, sottratti agli iscritti alla Società. Si tratta di dati sensibili, come carte d’identità, indirizzi, tessere sanitarie, patenti. Gli, che hanno in manodi informazioni, hanno chiesto undi tredi. La Società, però, non è intenzionata a pagare, perché non è certo che i responsabili dell’rispettino l’accordo di non rendere pubblici i dati in cambio del denaro virtuale. Non è la prima volta che lacade nelle mani degli ...

