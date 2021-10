GF Vip, Sophie contro Gianmaria (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Gianmaria Antinolfi sembra essere continuamente deluso da Sophie Codegoni. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 6, di trovano spesso a confrontarsi…e mentre l’imprenditore partenopeo prova qualcosa per la Codegoni, lei appare decisa a lasciare perdere qualsiasi flirt. Per me sei una persona bellissima, ho una forte attrazione nei tuoi confronti. Ho provato e provo ancora ad evitarti in tutti i modi ma non ci riesco, ti cerco Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 20 ottobre 2021)Antinolfi sembra essere continuamente deluso daCodegoni. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 6, di trovano spesso a confrontarsi…e mentre l’imprenditore partenopeo prova qualcosa per la Codegoni, lei appare decisa a lasciare perdere qualsiasi flirt. Per me sei una persona bellissima, ho una forte attrazione nei tuoi confronti. Ho provato e provo ancora ad evitarti in tutti i modi ma non ci riesco, ti cerco Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - infoitcultura : GF Vip news: la collera di Lorenzo Amoruso, nuovi sospetti su Sophie e Greta - infoiteconomia : Sophie scoppia in lacrime - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - infoiteconomia : Sophie e Gianmaria: l'inizio di un rapporto speciale? - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - infoiteconomia : Sophie: “È quello che fai che importa, non quello che dici” - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 -