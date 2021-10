Felipe Anderson: “L’Inter? Il gioco non andava fermato. Io sono sempre stato un uomo giusto” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Lazio-Marsiglia, Felipe Anderson è tornato a parlare delle vicende della gara di campionato con L’Inter: “sono uscito dispiaciuto dall’ultima gara perché sono sempre stato un uomo giusto e mi dispiace per quello che ho visto. Non sono mai entrato nelle polemiche. Dobbiamo andare avanti, ora mentalmente sto bene. Ci sono troppe interruzioni in Italia? Noi siamo sempre pronti ad aiutare gli avversari, ma ci siamo resi conto che non serviva con L’Inter, loro avevano proseguito. Continueremo a fermarci quando servirà, in quel momento era giusto proseguire il gioco. Il parapiglia con i ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Lazio-Marsiglia,è tornato a parlare delle vicende della gara di campionato con: “uscito dispiaciuto dall’ultima gara perchéune mi dispiace per quello che ho visto. Nonmai entrato nelle polemiche. Dobbiamo andare avanti, ora mentalmente sto bene. Citroppe interruzioni in Italia? Noi siamopronti ad aiutare gli avversari, ma ci siamo resi conto che non serviva con, loro avevano proseguito. Continueremo a fermarci quando servirà, in quel momento eraproseguire il. Il parapiglia con i ...

