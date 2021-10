Esplosione nello studio dentistico | cosa è successo? Cos' è il becco Bunsen

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un'in uno. Un uomo ferito in modo grave. Ad avere la peggio è stato un odontoiatra di 44 anni , specializzato in ortodonzia, collaboratore dello, che ha subito ...

Secondo le informazioni che si hanno l'sarebbe stata generata dall'utilizzo del becco Bunsen. Uno strumento normalmente utilizzato nei laboratori per scaldare materiali (cere, materiali ...È successo nel pomeriggio di ieri a Ospitaletto,studio "Sorriso amico" che si trova lungo via Zanardelli, in un complesso residenziale e commerciale di fronte alla scuola elementare della ...(ANSA) – BRESCIA, 20 OTT – È stato trasportato al centro grandi ustionati di Genova il dentista di 44 anni coinvolto nello scoppio ... capire le cause dell’esplosione che ha ferito anche ...Cosa può essere successo. Un malfunzionamento dello strumento potrebbe aver generato una fuoriuscita eccessiva e improvvisa di gas (alcool o metano) che a contatto con un oggetto incandescente o una f ...