(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un’autodifesa a spada tratta. Ieri pomeriggio Lucianasi è presentata in Parlamento per spiegare come sia potuto succedere che un gruppuscolo di neofascisti mettesse a ferro e fuoco la sedea Roma. Ha ammesso alcuni errori, il ministro. Ha respinto la “strategiatensione” evocata da Giorgia Meloni solo qualche giorno fa. Ma ha anche negativamente sorpreso per la tranquillità con cui ha parlato di quella che, in realtà, può configurarsi come una vera e propria debacle nella gestione dell’ordine pubblico. Gli errori di valutazione Scopriamo, ad esempio, che in piazza a controllare la massa di no green pass c’erano poche forze dell’ordine. Troppe poche. Il motivo? Il Viminale non c’aveva capito una mazza. O meglio: ci si è fidati dell’ipotesi formulata dagli organizzatori...

Advertising

Agenzia_Ansa : Castellino lancia l'assedio alla Cgil un'ora prima dal palco di piazza del Popolo. Il capo di Forza Nuova in un vid… - ganga2410 : Assedio alla Cgil, le 3 bugie della Lamorgese - Redazione - ArmandaGelsomin : RT @TuttoMercatoWeb: Assedio Inter, lo Sheriff regge fino alla rete di Edin Dzeko: a San Siro è 1-0 all'intervallo - TuttoMercatoWeb : Assedio Inter, lo Sheriff regge fino alla rete di Edin Dzeko: a San Siro è 1-0 all'intervallo - Il_Paradroide : RT @captblicero: L'assedio alla CGIL ha una portata locale e internazionale, dato che rientra nella strategia delle 'mini-insurrezioni' di… -

Ultime Notizie dalla rete : Assedio alla

Gazzetta di Parma

Riduttivo spiegare tutto con sociologismi scontati, lo smarrimento dinanzicrisi economica, l'... c'è un reciprocodi debolezze ideali e in questo vuoto cresce la tentazione di aggrapparsi ...È un flusso continuo, che non si arresta mai. La Romania non riesce a fare arginenuova ondata di contagi Covid. Negli ospedali non ci sono abbastanza letti in terapia intensiva ...a un- ...Un'autodifesa a spada tratta. Ieri pomeriggio Luciana Lamorgese si è presentata in Parlamento per spiegare come sia potuto succedere che un groppuscolo di ...Un'autodifesa a spada tratta. Ieri pomeriggio Luciana Lamorgese si è presentata in Parlamento per spiegare come sia potuto succedere che un groppuscolo di ...