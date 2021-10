4 Royal Oak per veri intenditori

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Personalizzazioni sì o personalizzazioni no? Provate a fare questa domanda a persone diverse e scoprirete che è possibile ottenere risposte diametralmente opposte. Chiedetelo in una manifattura orologiera qualsiasi e vi guarderanno come uno che non solo non merita di comprare un orologio della loro maison, ma – forse – di non mettere neanche piede in terra svizzera. La presa di posizione delle case orologiere è così potentemente contraria che basta anche il più minimo intervento per far perdere ogni diritto a certificati di autenticità e di interventi di riparazione. Chiedete però agli amanti dell'orologeria di lusso e non pochi vi risponderanno con un entusiasmo che poco racconta dei veti ufficiali. Browns MAD Paris Browns MAD ParisPensate a Drake, per esempio, grande amante delle personalizzazioni, più volte paparazzato con un più che prezioso Patek Philippe Nautilus tempestato di ...