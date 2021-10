Una Vita, anticipazioni 20 ottobre: Anabel e Camino diventeranno sorelle. La Pasamar vuole denunciare la scomparsa di Ildefonso (Di martedì 19 ottobre 2021) Una Vita, anticipazioni 20 ottobre: siete pronti per nuovi spoiler della telenovela spagnola? Una Vita, anticipazioni 20 ottobre: Laura giustifica con Velasco il proprio comportamento Durante il faccia a faccia tra Laura e Velasco, lei si difende, spiegando perché non ha portato a termine il piano per uccidere Felipe (cosa che indurrà il malvagio legale a minacciare Lorenza). Che cosa racconterà all’avvocato di Genoveva? Lui le crederà? Marcos informa Anabel della sua proposta di matrimonio a Felicia Dopo aver finalmente ottenuto il “sì” di Felicia alla richiesta di diventare sua moglie, Marcos lo comunica ad Anabel. La giovane sostiene il padre ed è felice che in questo modo Camino diventerà sua sorella. Camino, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 19 ottobre 2021) Una20: siete pronti per nuovi spoiler della telenovela spagnola? Una20: Laura giustifica con Velasco il proprio comportamento Durante il faccia a faccia tra Laura e Velasco, lei si difende, spiegando perché non ha portato a termine il piano per uccidere Felipe (cosa che indurrà il malvagio legale a minacciare Lorenza). Che cosa racconterà all’avvocato di Genoveva? Lui le crederà? Marcos informadella sua proposta di matrimonio a Felicia Dopo aver finalmente ottenuto il “sì” di Felicia alla richiesta di diventare sua moglie, Marcos lo comunica ad. La giovane sostiene il padre ed è felice che in questo mododiventerà sua sorella., ...

