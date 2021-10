Sondaggi politici: Fdi primo partito, secondo Pd, terza Lega (Di martedì 19 ottobre 2021) All’indomani delle elezioni amministrative, Fratelli d’Italia risulta il primo partito italiano con il 20.5%. Lo rileva ‘Noto Sondaggi’ in un’indagine condotta per ‘Porta a porta’, guadagnando 0.5 rispetto ad un mese fa. Segue il Pd, al 19.5% con un più 1%. La stessa cifra che perde la Lega, terza con il 17.5%. In calo anche il Movimento 5 Stelle, che perde lo 0.5% e si ferma al 16%, mentre Forza Italia guadagna lo 0.5% e arriva al 7%. Dopo la corsa di Carlo Calenda per la carica di sindaco di Roma, Azione sale al 3.5%, con un più 1%. Stabili Italia Viva al 3%, quindi Coraggio Italia, Noi con l’Italia, Leu e Verdi, tutti all’1.5%, mentre Più Europa e Sinistra italiana si attestano all’1%. Rispetto al voto espresso alle ultime elezioni politiche, sono gli elettori di Fratelli d’Italia quelli che si ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 ottobre 2021) All’indomani delle elezioni amministrative, Fratelli d’Italia risulta ilitaliano con il 20.5%. Lo rileva ‘Noto’ in un’indagine condotta per ‘Porta a porta’, guadagnando 0.5 rispetto ad un mese fa. Segue il Pd, al 19.5% con un più 1%. La stessa cifra che perde lacon il 17.5%. In calo anche il Movimento 5 Stelle, che perde lo 0.5% e si ferma al 16%, mentre Forza Italia guadagna lo 0.5% e arriva al 7%. Dopo la corsa di Carlo Calenda per la carica di sindaco di Roma, Azione sale al 3.5%, con un più 1%. Stabili Italia Viva al 3%, quindi Coraggio Italia, Noi con l’Italia, Leu e Verdi, tutti all’1.5%, mentre Più Europa e Sinistra italiana si attestano all’1%. Rispetto al voto espresso alle ultime elezioni politiche, sono gli elettori di Fratelli d’Italia quelli che si ...

